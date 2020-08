Wang Yi a Roma: pressing cinese sui paesi europei (Di martedì 25 agosto 2020) Senza grandi fanfare mediatiche, ieri il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato a Roma l’omologo italiano Luigi Di Maio, dando il via al tour europeo. Fino al 1° settembre, il numero uno della diplomazia cinese si recherà ad Amsterdam, Oslo, Parigi e Berlino, senza fare tappa nella capitale simbolicamente più importante: Bruxelles. Ciononostante, i temi che Wang affronterà si riconoscono nella promozione dell’agenda politica ed economica bilaterale, nella stabilizzazione della catena di approvvigionamento globale dell’industria e nell’avvio di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

limesonline : ?????????? Molto soft power, pochi affari: la Cina in Italia al tempo del coronavirus Da rileggere ora che il ministro d… - MartinoGerry : RT @MinistroEconom1: Questo pomeriggio vi sarà a Roma un incontro tra Di Maio e Wang Yi per ridare impulso alla Via della seta. Il ministr… - elCriccol : RT @MinistroEconom1: Questo pomeriggio vi sarà a Roma un incontro tra Di Maio e Wang Yi per ridare impulso alla Via della seta. Il ministr… - rete22ottobre : Wang a Roma corteggia l'Ue contro l'America di Trump - Pedro69280970 : RT @MinistroEconom1: Questo pomeriggio vi sarà a Roma un incontro tra Di Maio e Wang Yi per ridare impulso alla Via della seta. Il ministr… -