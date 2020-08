'Vintage Kilo Pop Up Store' alle Officine Garibaldi (Di martedì 25 agosto 2020) Il più grande Vintage Kilo Sale d'Europa arriva a Pisa: un pop-up Store dove abbigliamento e accessori Vintage sono venduti a prezzo di chilo. Biglietti in loco: 3 euro Solamente un numero limitato di ... Leggi su pisatoday

indierockrecord : @mylifesmess ama ma la vintage kilo sale in uk era £15 al kg ????? non mi ricordo - indierockrecord : ho visto che faranno una vintage kilo sale vicino casa mia, ma non so per quale motivo non mi fido dell’organizzazione se non è uk ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vintage Kilo 'Vintage Kilo Pop Up Store' alle Officine Garibaldi PisaToday 'Vintage Kilo Pop Up Store' alle Officine Garibaldi

Il più grande Vintage Kilo Sale d'Europa arriva a Pisa: un pop-up store dove abbigliamento e accessori vintage sono venduti a prezzo di chilo. Biglietti in loco: 3€ Solamente un numero limitato di per ...

Il più grande Vintage Kilo Sale d'Europa arriva a Pisa: un pop-up store dove abbigliamento e accessori vintage sono venduti a prezzo di chilo. Biglietti in loco: 3€ Solamente un numero limitato di per ...