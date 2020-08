Uomini e Donne, Veronica e Giovanni accusati di mentire: lo sfogo della dama (Di martedì 25 agosto 2020) La coppia ha dichiarato la fine della relazione, ma gli utenti hanno mosso accuse ben precise. La dama è intervenuta in lacrime per spiegare meglio le cose Uomini e Donne: Veronica e Giovanni stanno fingendo? Durante questi mesi estivi gli appassionati di Uomini e Donne hanno ben tenuto d’occhio la coppia formata da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. Nello studio avevano avuto diversi scontri nelle ultime settimane, lui non si fidava di lei, lei tentennava sul lasciarsi andare fisicamente. Alla fine Giovanni, non trovando le prove di fiducia che cercava, ha deciso di lasciare il programma da solo. Veronica, però, per dimostrargli il suo interesse l’ha ... Leggi su kontrokultura

