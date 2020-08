Tunisia, pronto un governo di tecnici (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - TUNISI, 25 AGO - Fedele alle promesse, il premier incaricato tunisino Hichem Mechichi ha presentato in tarda serata al presidente della Repubblica Kais Saied, nell'ultimo giorno utile ... Leggi su corrieredellosport

sardanews : Tunisia, pronto un governo di tecnici - CorriereQ : Tunisia, pronto un governo di tecnici - iconanews : Tunisia, pronto un governo di tecnici - FrancangelaF : @ElenaGuarascio @Maria07163519 Questi vengono dalla Tunisia. Pronto? - Mariano_Amelio : @SkyTG24 La Regina dell'estate è lei: la Sig.ra Cecioni (in arte #Lamorgese) Record di sbarchi Missioni in Tunisia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia pronto

Agenzia ANSA

(ANSA) - TUNISI, 25 AGO - Fedele alle promesse, il premier incaricato tunisino Hichem Mechichi ha presentato in tarda serata al presidente della Repubblica Kais Saied, nell'ultimo giorno utile concess ...Il presidente della Sicilia: da Roma troppi silenzi, non è giusto ammassare i migranti. I siciliani non sono mai stati razzisti, ma protestano contro un governo immobile ...