Tiziano Ferro, in ansia per il suo cane: “Operato d’urgenza” (Di martedì 25 agosto 2020) Il noto cantante Tiziano Ferro ha di recente raccontato tramite social la preoccupazione per il suo cane, operato d’urgenza a causa di un’emorragia. Operato il cane di Tiziano Ferro “Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole. Fino a quando non … L'articolo Tiziano Ferro, in ansia per il suo cane: “Operato d’urgenza” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

DVD23690077 : RT @sangesnicola: AUGURI BEAU Tiziano Ferro, il dolore del cantante per Beau: “Ricoverato con poche speranze” - BardiniLisa : @marconimico ahhhhh... stop dimentica, diceva Tiziano Ferro - laura17557869 : RT @sangesnicola: AUGURI BEAU Tiziano Ferro, il dolore del cantante per Beau: “Ricoverato con poche speranze” - aesquecesenha : RT @marinagaby: Tiziano Ferro - imbranato - kikaemonica : RT @sangesnicola: AUGURI BEAU Tiziano Ferro, il dolore del cantante per Beau: “Ricoverato con poche speranze” -