TGS Series: alcuni giocatori sorpresi in diretta a fare cheating (Di martedì 25 agosto 2020) Il nuovo gioco targato Riot Games, Valorant, sta riscuotendo sempre più successo e popolarità. Piano piano si sta sviluppando anche una rete di tornei che stanno iscrivendo il videogioco di diritto tra quelli migliori per la pratica di esports. Ma con il successo iniziano anche gli inconvenienti, primi tra tutti gli imbrogli. Proprio questo ha portato Riot allo sviluppo di un sistema integrato anti-cheat che però ancora sembra non essere abbastanza. Infatti i ban degli utenti ancora non hanno portato all’eliminazione degli imbrogli all’interno del gioco. E oggi hanno raggiunto il culmine: sono apparsi cheat durante una partita di giocatori professionisti. Il giocatore in questione è Ryut, scoperto in flagrante mentre faceva cheating durante i quarti di finale delle TGS Signature Series, torneo dal ... Leggi su esports247

