Tenet: John David Washington mentì a Christopher Nolan sulla sua paura dell'altezza (Di martedì 25 agosto 2020) Il protagonista di Tenet, John David Washington, ha rivelato di aver mentito al regista del film, Christopher Nolan riguardo la sua paura dell'altezza e quando è arrivato il momento di girare una scena ha dovuto farsi coraggio Durante la conferenza stampa di Tenet, il film di Christopher Nolan in uscita il 26 agosto, l'attore protagonista John David Washington ha ammesso di aver mentito al regista negando la sua paura dell'altezza. In questi giorni gli occhi di addetti ai lavori e appassionati di cinema sono tutti puntati sul nuovo film di Christopher ... Leggi su movieplayer

