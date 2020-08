Samsung Galaxy Z Fold2 sporge la testa su YouTube: il video hands on (Di martedì 25 agosto 2020) L'ultima indiscrezione consiste in un video su YouTube che offre una prospettiva privilegiata sul prossimo oggetto del desiderio di Samsung L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

PHONETHRONE2012 : Samsung Galaxy Z Fold 2: prima recensione online (in cinese): È in cinese, ma visto il poco materiale ufficiale è t… - agemobile : Samsung potrebbe aggiungere il supporto alla S Pen nei prossimi Galaxy S - - 24h_Tecnologia : Il teardown di Note 20 e Note 20 Ultra rivela un ospite inatteso a tema… Star Wars! (foto e video): Il team di iFix… - Enkey : Galaxy Fold2 è stato presentato al Galaxy Unpacked insieme al Samsung Note 20, ai tablet Tab s7 o il Tab s7+ e al n… - GiovaTechcom : Video guida su come ripristinare di fabbrica il tablet Samsung Galaxy Tab 2 GT-P3110 da 7'' tramite la procedura di… -