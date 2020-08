Ronaldinho torna in libertà (Di martedì 25 agosto 2020) Può dirsi definitivamente conclusa l’avventura giudiziaria di Ronaldinho, ai domiciliari assieme al fratello Roberto de Assis, ad Asunciòn, Paraguay, dallo scorso aprile. Il magistrato paraguayano ha specificato che l’ex campione ora “è libero di viaggiare in qualsiasi paese del mondo, ma dovrà far sapere se cambia il suo indirizzo in modo permanente”. L’arresto nei confronti del pallone d’oro verdeoro arriva dopo mesi e mesi di calvario; in cui Ronaldinho ha affrontato diverse accuse per aver falsificato dei documenti di riconoscimento appena entrato In Paraguay. L’incidente, iniziato lo scorso marzo, ha procurato al Gaucho due arresti avvenuti in meno di 48 ore che gli hanno praticamente fatto scontare la quarantena in un Hotel di lusso nella capitale paraguayana. Ricordiamo che ... Leggi su sport.periodicodaily

SkyTG24 : Brasile, Ronaldinho torna libero dopo 5 mesi agli arresti in Paraguay - periodicodaily : Ronaldinho torna in libertà #ronaldinho - ajonoas : RT @Adnkronos: #Ronaldinho torna in libertà dopo 5 mesi - RadioItaliaIRIB : Sport, Calcio: Ronaldinho torna in libertà dopo 5 mesi - BinaryOptionEU : RT @ellipsis_id: #Ronaldinho torna in libertà dopo 5 mesi -