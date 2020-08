Prove tecniche di censura. Wang Yi arriva in italia e il governo azzittisce l’informazione (Di martedì 25 agosto 2020) Con tanto di cappello, riverenze e inchino. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si prepara ad accogliere il ministro di Pechino Wang Yi. Naturalmente motivi della visita e contenuti all’ordine del giorno che verranno intavolati dalle due rappresentanze politiche, non “v’è dato di sapere”. Tant’è che, stando a quanto riferisce la Verità, in occasione della visita del politico cinese non è prevista alcuna ufficiale “conferenza stampa”, cioè un evento che prevede un numero elevato di domande non previste e poco controllabili, ma sarà concessa solo un “punto stampa”, un discorso che ciascun ministro terrà, di brevissima durata, al termine del quale è previsto giusto il tempo di “pochisisme domande morbide, se non ... Leggi su ilparagone

Il metodo scientifico non può essere in alcun modo utilizzato da una forza politica. Noi possiamo e anzi dobbiamo utilizzare il metodo scientifico per ridurre al minimo i pregiudizi e massimizzare l'o ...

