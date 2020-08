Offerta importante della Roma ad Ausilio: l'Inter pensa a Petrachi per rimpiazzare l'attuale ds? (Di martedì 25 agosto 2020) I nerazzurri starebbero pensando all'ingaggio dell'ex direttore sportivo del Torino e della Roma per rimpiazzare in caso di addio di Ausilio. Leggi su 90min

Genny72975357 : @sonosal_amoroso È l'unico che ha mercato importante secondo me con un offerta tra gli 80 e i 100 parte la Juve dev… - VoidjKlaus : RT @MartyRockstar: THREAD SULLA SITUAZIONE DEGLI EMERGENTI E DI QUANTO SIA IMPORTANTE SPOTIFY I cantanti emergenti purtroppo quando fanno d… - infoitsport : Maldini: “Rinnovo Donnarumma? Siamo un po’ preoccupati, ma faremo un’offerta importante” - PinoVaccaro77 : @mik__ka @tottimitico Vediamo Michela. Io non ci credevo. Gli informati che seguono l'Inter mi hanno spiegato che A… - manuelmagliola : @AndreaLongoni5 @MilanNewsit Bellissimo il tuo video di oggi con Cuomo. Io amo Ibra per me è un Dio ma sono assolut… -