L’Università Iul raddoppia: via ai corsi di economia, scienza della comunicazione e giurisprudenza (Di martedì 25 agosto 2020) Con l’avvio dell’anno accademico 2020-2021, l’Università Telematica degli Studi Iul raddoppia l’offerta formativa. Ai tre corsi di laurea triennale in Scienze della Formazione, Psicologia e Scienze Motorie, infatti, si aggiungono i nuovi corsi in economia, Scienze della comunicazione e giurisprudenza. “Abbiamo aperto le iscrizioni al nuovo anno – dichiara Massimiliano Bizzocchi, Direttore generale dell’Università Iul – con un’offerta formativa sempre più ampia e orientata al mondo del lavoro. In questi mesi di lockdown abbiamo ascoltato le richieste degli utenti avviando tre nuovi corsi di laurea: in economia, in giurisprudenza e ... Leggi su ildenaro

