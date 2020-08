La studentessa positiva dopo una serata in discoteca: «Ora mio padre lotta tra la vita e la morte, non riesco a perdonarmelo» (Di martedì 25 agosto 2020) L’estate 2020 doveva essere piena di noia. Almeno così pensava Martina, studentessa italiana fuorisede a Madrid. E invece la stagione estiva era iniziata nel migliore dei modi con incontri con gli amici, palestra e spiaggia. La ragazza – che ha raccontato la sua storia in una lettera al Corriere della Sera – decide di evitare i luoghi chiusi. Ma fa un’eccezione per il compleanno di un amico: «Decidemmo che per una sera non sarebbe successo niente». Da lì partono una serie di eventi a effetto domino. La settimana dopo Martina comincia ad avere raffreddore e tosse. Sarà stata l’aria condizionata si dice. Per il medico non è Coronavirus e così «continuai a fare la mia vita normale, andava a mangiare al ristorante con papà, giocavo a ... Leggi su open.online

