La ricetta dell’insalata di mare palermitana (Di martedì 25 agosto 2020) Un’insalata di pesce freschissima, che non manca mai sulle tavole dell’estate come antipasto, ma anche come secondo leggero: l’insalata di mare è un grande classico, ma quella palermitana è particolarmente speciale per gli ingredienti con cui si prepara, e modalità di cottura che le donano un sapore particolare: «Servono gamberi viola di Porticello, bianchi di Sciacca o rossi di Mazara, cozze, calamari e polipi: tutti cotti molto velocemente tranne i polipi che devono essere rigorosamente callosi, perché per i palermitani è un indice di qualità e freschezza», dice Filippo Ventimiglia, giovane promessa della cucina palermitana che ci ha svelato la ricetta classica e una rivisitazione, che trovate nella gallery sopra. Leggi su vanityfair

