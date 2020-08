La ricetta delle focaccine in padella con verdure e spezie (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di preparazione: 40 minutiINGREDIENTI PER 10/12 focaccine:500 gr di farina 1200 gr di acqua100 gr di latte3 cucchiai di olio extravergine d’oliva1 cucchiaino di sale1 bustina di lievito istantaneo per torte salate Per il ripieno:1 piccola cipolla300 gr circa di cavolo cappuccio2 carote1 cucchiaino di cumino in polvere½ cucchiaino di cannella in polvere1 cucchiaino di coriandolo in polvere1 cm circa di radice di zenzero fresco1 spicchio di aglio1 cucchiaio di olio extravergine d’olivasalepepe Procedimento Mondate le verdure e tagliatele a julienne. Mettetele da parte. In una padella scaldate un cucchiaio d’olio con lo spicchio d’aglio e lo zenzero pulito tritato. Aggiungete le spezie e lasciatele tostare qualche minuto. Unite le verdure a julienne e ... Leggi su iodonna

