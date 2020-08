La Lonardo punta il dito contro i comportamenti di Salvini: “Vìola le regole” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Salvini chiede il rispetto delle regole e le viola costantemente. Basta riprendere le foto che circolano oggi sullo stesso suo profilo, in cui la stragrande maggioranza di quelli che avvicina e con i quali fa i selfie è senza protezione, in dispregio delle norme, del distanziamento e soprattutto dell’obbligo dell’utilizzo della mascherina, in una città dove si sta facendo di tutto per evitare che accadano, a differenza di quanto avvenuto in Lombardia, sua regione, drammi terribili e drammatici”. Lo dichiara la senatrice Lonardo (Gruppo Misto) a seguito dell’incontro elettorale che ha visto protagonista Matteo Salvini a Benevento. L'articolo La Lonardo punta il ... Leggi su anteprima24

Vorrei iniziare questo articolo con una precisazione, prendere con le pinze ogni dovuto nome che metterò in questa rosa 2020-2021, essendo un intermediario e molto vicino alle società di calcio, sopra ...

Il Benevento punta al colpo in attacco: trattativa avviata per Pavoletti

Il Benevento ha individuato in Pavoletti un possibile rinforzo per l’attacco. Reduce da una stagione durissima, è in cerca di rilancio. L’ultima è stata una stagione a dir poco travagliata per Leonard ...

