Jaguar I-Pace - Con il Model Year 2021 arriva la EV320 SE (Di martedì 25 agosto 2020) In concomitanza con il lancio del Model Year 2021, la Jaguar ha annunciato una seconda novità per la gamma europea della I-Pace elettrica. Alla versione già disponibile, denominata EV400 S, sarà infatti affiancata la inedita EV320 SE in serie limitata, che sarà proposta su alcuni mercati allo stesso prezzo della 400S pur vantando una dotazione più ricca. Una nuova variante da 320 CV. La EV320 SE adotta il medesimo powertrain a trazione integrale della sorella maggiore ma dichiara una potenza ridotta a 320 CV e 500 Nm. L'autonomia di 470 km nel ciclo Wltp è la stessa della configurazione da 400 CV, mentre i 100 km/h da fermo vengono raggiunti in 6,4 secondi contro 4,8. La velocità massima è pari a 180 km/h, contro i ... Leggi su quattroruote

