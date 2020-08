Isola di Capraia. Escursionista trovato morto nelle acque di Cala Rossa (Di martedì 25 agosto 2020) Tragedia nelle acque di Cala Rossa, scogliera rocciosa a sud dell’Isola di Capraia (Livorno). Un Escursionista di 50 anni è stato trovato senza vita. A fare la macabra scoperta è stato un diportista. Sul posto sono giunti i Carabinieri insieme alla Capitaneria. In base alle indagini l’Escursionista sarebbe precipitato in modo accidentale sulla scogliera sottostante un sentiero, mentre stava effettuando un’escursione solitaria. Poi sarebbe finito in mare già senza vita. La salma è stata recuperata dai militari della guardia costiera e portata a terra con il battello di stanza sull’Isola e poi trasferita a Pisa per l’autopsia già disposta dalla procura di ... Leggi su laprimapagina

