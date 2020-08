Inter, Conte firma la pace col club: “Avanti insieme!” (Di martedì 25 agosto 2020) Ore 15. In un albergo nelle vicinanze di Varese è andato in scena l’incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte per discutere del futuro del club alla luce degli ultimi avvenimento che hanno messo a dura prova i nervi del patron cinese. Il verdetto è stato quello che forse nessuno più si sarebbe aspettato. “L’incontro … L'articolo Inter, Conte firma la pace col club: “Avanti insieme!” Leggi su dailynews24

Inter : ?? | COMUNICATO Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio Conte ?? - SkySport : Inter, Allegri aspetta notizie: preferisce i nerazzurri al Psg - FcInterNewsit : Conte-Inter, giornalisti e tifosi fuori dalla Villa che ospita il vertice ????????? - incio91 : Quindi tutto sto casino per niente??????? #Conte #Marotta #Inter - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'L'incontro di oggi tra il Club e Antonio #Conte - rende noto l'#Inter - è stato costruttivo, nel segno della continuità e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte Inter-Conte, l'allenatore resta: le ultime news in diretta LIVE Sky Sport Antonio Conte resta all’Inter: fumata bianca dopo l’incontro con Zhang

Antonio Conte resta all’Inter. Dopo l’incontro con il patron Steven Zhang è arrivato il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, ...

Calcio, comunicato ufficiale Inter: avanti con Antonio Conte

Antonio Conte resta l'allenatore dell'Inter. Dopo un vertice di tre ore con il presidente Steven Zhang, il club nerazzurro lo ha comunicato con una nota ufficiale. "L'incontro è stato costruttivo, nel ...

Antonio Conte resta all’Inter. Dopo l’incontro con il patron Steven Zhang è arrivato il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, ...Antonio Conte resta l'allenatore dell'Inter. Dopo un vertice di tre ore con il presidente Steven Zhang, il club nerazzurro lo ha comunicato con una nota ufficiale. "L'incontro è stato costruttivo, nel ...