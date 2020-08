Il nuovo focolaio in Sardegna è al Billionaire. Briatore preso d'assalto: i numeri sconvolgenti dei contagi nel suo locale (Di martedì 25 agosto 2020) Paura per un nuovo focolaio in Sardegna. I casi di contagio del Billionaire, il locale di Flavio Briatore, salgono a 52. Nella discoteca-ristorante di Porto Cervo - come spiega il quotidiano L'Unione Sarda -. l'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall'Ats è arrivato nella tarda sera di lunedì, confermando la presenza di un focolaio nel locale, chiuso dal 17 agosto. A richiedere la necessità della chiusura sei positivi iniziali che, piano piano, sono aumentati sempre più. Sempre a Porto Cervo, da ieri ha chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, decisione presa dai gestori a seguito di un contagio tra lo staff. Leggi su liberoquotidiano

dellorco85 : L'app #Immuni ha raggiunto i 5 milioni di download. Bene, ma in vista dell'autunno sarebbe ottimo raggiungere i 16… - fanpage : Nuovo focolaio tra i dipendenti del Bilionaire: - TgrVeneto : Nuovo focolaio nella Marca. Contagiato lo stabilimento Aia a Vazzola. 500 dipendenti. Tutti i contagiati sono stati… - Libero_official : Il nuovo focolaio in Sardegna è al #Billionaire. #FlavioBriatore preso d'assalto: i numeri sconvolgenti dei contagi… - Makkoxnonfarlo : ULTIM'ORA / BILLIONAIRE Nuovo focolaio nel locale di Briatore in Sardegna: altri 52 positivi. figura di merda colos… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo focolaio Coronavirus ad Aversa, 40 contagiati: «Ma non parlate di nuovo focolaio» Il Mattino Coronavirus, brutte notizie per Flavio Briatore: i contagi del Billionaire salgono a 52

Paura per un nuovo focolaio in Sardegna. I casi di contagio del Billionaire, il locale di Flavio Briatore, salgono a 52. Nella discoteca-ristorante di Porto Cervo - come spiega il quotidiano L'Unione ...

Covid in Campania, 40 casi in una sola città. Si rischia una nuova zona rossa

Sono 40 i casi attualmente positivi al coronavirus ad Aversa (Caserta). A darne notizia è il sindaco Alfonso Golia, il quale spiega che sono 10 i nuovi casi comunicati dalla Asl. Golia spiega che “ess ...

Paura per un nuovo focolaio in Sardegna. I casi di contagio del Billionaire, il locale di Flavio Briatore, salgono a 52. Nella discoteca-ristorante di Porto Cervo - come spiega il quotidiano L'Unione ...Sono 40 i casi attualmente positivi al coronavirus ad Aversa (Caserta). A darne notizia è il sindaco Alfonso Golia, il quale spiega che sono 10 i nuovi casi comunicati dalla Asl. Golia spiega che “ess ...