Gazidis: “La squadra è giovane e sta crescendo. Continuare con questo equilibrio” (Di martedì 25 agosto 2020) Ivan Gazidis parla nella conferenza di presentazione della nuova stagione rossonera, ai microfoni di Milan TV: “Abbiamo una squadra giovane che sta crescendo, importante mantenere un certo equilibrio. La continuità è un passaggio importante. Abbiamo provato a creare un equilibrio tra gioventù ed esperienza, vogliamo Continuare ad aggiungere pezzi importanti per la squadra, e sviluppare la squadra allo stesso tempo per portare il club in equilibrio finanziario”. Foto: Milan TV L'articolo Gazidis: “La squadra è giovane e sta crescendo. Continuare con questo equilibrio” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

