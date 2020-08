De Laurentiis “Format Serie A vecchio, ben vengano novità” (Di martedì 25 agosto 2020) CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) – “Il campionato ha un format talmente vecchio e superato che ben vengano le novità. E’ un problema che riguarda la Federcalcio e di cui probabilmente sentiremo parlare dopo il 31 agosto: non bisogna accogliere le novità come se fossero un male, perchè molto spesso aggiustano il tiro su ciò che da tempo è sempre stato sbagliato”. Questa l’idea del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul campionato a 20 squadre. La stagione 2020/2021 dovrebbe partire il 19 settembre e sarà molto compressa. “Per me bisognava ricominciare non prima di ottobre e sono felice che Gravina la pensasse allo stesso modo – ha sottolineato il numero uno del Napoli – Serviva tempo per capire l’evoluzione del virus, non sappiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : De Laurentiis “Format Serie A vecchio, ben vengano novità” - infoitsport : Da Ceferin agli arbitri, De Laurentiis ne ha per tutti: 'Cambio format? Campionato vecchio' - QdSit : De Laurentiis “Format Serie A vecchio, ben vengano novità” #qds #qdsnotizie - princigallomich : De Laurentiis “Format Serie A vecchio, ben vengano novità” - FcInterNewsit : Da Ceferin agli arbitri, De Laurentiis ne ha per tutti: 'Cambio format? Campionato vecchio' -