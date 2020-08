Da settembre Facebook cambia la grafica desktop per tutti (Di martedì 25 agosto 2020) The New Facebook, ecco l’aspetto con la dark mode attivata del nuovo look che il sito web di Facebook ha dopo il restyle (fonte: Facebook)Più evidenza alle storie, ai gruppi e un feed più centrale, con icone più grandi e un layout più pulito: sono solo alcune caratteristiche della nuova interfaccia Facebook che sarà presto l’unica disponibile. Sono gli ultimi giorni per usare il classico Facebook, per gli affezionati della vecchia versione, che scomparirà a settembre. Lo ha annunciato in questi giorni una notifica della pagina di supporto del social network che conta 2,6 miliardi di utenti nel mondo. L’addio si preparava da tempo, visto che già nell’aprile 2019 Mark Zuckerberg aveva annunciato alla conferenza F8 ... Leggi su wired

matteosalvinimi : In diretta da Crotone, con tanti amici! Anche qui alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre chi vota Lega fa una… - matteosalvinimi : In diretta da Reggio Calabria insieme al candidato sindaco della Lega e del centrodestra. Il 20 e 21 settembre, dop… - matteosalvinimi : In diretta da Foggia con il sindaco e i candidati regionali della Lega del collegio di Foggia, pronti a portare il… - thelondonboys47 : RT @world_warriors1: #WAL il 12 Settembre 2020 unisciti alla manifestazione che si svolverà a Parma , mettendo la tua partecipazione sull'… - Fidallazio : ?? Il 3 settembre al Rosi il day1 di “Caccia al minimo” ?? ?? Al Rosi giornata di gare per dare la possibilità di ti… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre Facebook Da settembre Facebook cambia la grafica desktop per tutti Wired.it Da settembre Facebook cambia la grafica desktop per tutti

Addio alla vecchia versione desktop del social network. Ancora pochi giorni prima che la trasformazione sia completa per tutti gli utenti The New Facebook, ecco l’aspetto con la dark mode attivata del ...

Elisabetta Curti: «Sarà una Gas Sales Bluenergy tosta e divertente». VIDEO

Il sindaco Patrizia Barbieri in prima fila, poi i dirigenti, la squadra con lo staff e i tifosi, con il bandierone biancorosso d'ordinanza. E sullo sfondo Palazzo Gotico, simbolo di una città con cui ...

Addio alla vecchia versione desktop del social network. Ancora pochi giorni prima che la trasformazione sia completa per tutti gli utenti The New Facebook, ecco l’aspetto con la dark mode attivata del ...Il sindaco Patrizia Barbieri in prima fila, poi i dirigenti, la squadra con lo staff e i tifosi, con il bandierone biancorosso d'ordinanza. E sullo sfondo Palazzo Gotico, simbolo di una città con cui ...