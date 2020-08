Crema di melanzane in vasetto: una bontà da conservare a lungo! (Di martedì 25 agosto 2020) Volete conservare le vostre amate melanzane per l’inverno? Potete cucinare una buonissima Crema di melanzane, da riporre in un vasetto. Ecco di seguito la ricetta completa per poterla preparare. Ingredienti: Per preparare una buonissima Crema di melanzane in vasetto, vi serviranno: 250 ml di acqua 150 ml di di aceto di vino bianco 15 ml di olio al peperoncino (se non l’avete potete usare anche l’olio di oliva) 2 melanzane Uno spicchio di aglio Q.b. di sale grosso da cucina Q.b. di origano essiccato e di peperoncino in polvere. Cuocere le melanzane In una casseruola, versare dell’acqua ed aggiungere l’aceto di vino bianco. Condire con un po’ di sale grosso e fare bollire. Mentre ... Leggi su pianetadonne.blog

cicciodar : • L’Anormale ?? don_antonio1970 ?? ????? fabiodigiovanni_ • • • Fior di latte ?? • Crema di pomodorini ?? • Chips di mela… - David82Big : Rigatoni, crema di melanzane, pomodori caramellati e mazzancolle - poicipenso4 : @maremmamaiaIa Ancora il mi sogno quello che era tipo melanzane crema di tartufo e crudo (mi pare) - Volontarie_MI : RT @Ri_make_: Anche oggi, domenica 23 agosto, non mancherà il pranzo popolare a Ri-Make. Pasta con melanzane, pomodorini e basilico, e colo… - Max_Mainardi : RT @Ri_make_: Anche oggi, domenica 23 agosto, non mancherà il pranzo popolare a Ri-Make. Pasta con melanzane, pomodorini e basilico, e colo… -

Ultime Notizie dalla rete : Crema melanzane La parmigiana di melanzane e mozzarella con basilico in crema e parmigiano croccante La Provincia Pavese Dot Chianti, street food e kebab toscano a Milano

Dot Chianti è un locale di street food innovativo e visionario di Milano, pronto ad accogliervi con sfiziosità toscane e finger food in Via Orti 1, a pochi passi da Porta Romana. I proprietari hanno d ...

La parmigiana di melanzane e mozzarella con basilico in crema e parmigiano croccante

Questa settimana a Cascina Vittoria abbiamo raccolto le melanzane e quindi, siccome amo seguire la stagionalità dei prodotti che utilizzo in cucina, è il momento perfetto per preparare una buona parmi ...

Dot Chianti è un locale di street food innovativo e visionario di Milano, pronto ad accogliervi con sfiziosità toscane e finger food in Via Orti 1, a pochi passi da Porta Romana. I proprietari hanno d ...Questa settimana a Cascina Vittoria abbiamo raccolto le melanzane e quindi, siccome amo seguire la stagionalità dei prodotti che utilizzo in cucina, è il momento perfetto per preparare una buona parmi ...