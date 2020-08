Coronavirus, tutte le invettive di Flavio Briatore contro i «terroristi» della Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)La notizia di oggi, martedì 25 agosto 2020, è quella del ricovero di Flavio Briatore presso il San Raffaele di Milano in condizioni serie (non in terapia intensiva, sia chiaro). Dall’ufficio stampa dello stesso ospedale, contattato telefonicamente, affermano di essere venuti a conoscenza di tutto tramite i media, mentre Il Fatto Quotidiano, attraverso «fonti ospedaliere», avrebbe ricevuto conferma che si sarebbe presentato con sintomi da polmonite, si è fatto sottoporre a una tac e al tampone trovandolo positivo al Sars-Cov-2. In attesa di una comunicazione ufficiale che confermi il ricovero per Covid-19, e augurandogli pronta guarigione, bisogna ricordare gli interventi dello stesso Briatore sulla la malattia, iniziando dal ... Leggi su open.online

RaiNews : 'Una scelta infelice, che non fa che alimentare paura, isteria ed intolleranza, tutte incompatibili con la necessit… - borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia… - fanpage : #Covid19, in Lombardia si registra un incremento di casi in tutte le province - DaisyJohnson975 : @AleAntinelli Oltre a ciò che ha detto 5 giorni fa #Briatore dovrebbe scusarsi anche per tutte le esternazioni opin… - Roky99760738 : RT @GianpieroScanu: Da Ibiza a Porto Rotondo. Per ora sei contagiati ma si fanno i tracciamenti su tutte le persone che posso essere entrat… -