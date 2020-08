Chiuso per Covid il ristorante Cipriani di Briatore a Montecarlo (Di martedì 25 agosto 2020) Il ristorante Cipriani di Montecarlo, di proprietà di Flavio Briatore, è stato Chiuso a scopo precauzionale per il rischio di contagi da Covid. Una scelta dettata dal fatto che un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi. L'annuncio della chiusura si può leggere sullo stesso sito del ristorante, dove viene specificato che si tratta di una "chiusura temporanea per eccesso di cautela". Briatore, ricordiamo, si trova ricoverato a Milano proprio a causa del Covid. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Chiuso per Bar chiuso per la seconda volta in due mesi Teletruria.it BTP: duro sell-off, Spread su. Ecco i motivi del crollo. E ora?

Economia - Bund infatti ha mostrato un andamento più composto, con una chiusura in rialzo dell'1,4% a 151,6 punti base, a poca distanza dai massimi intraday toccati a 152,7. Ben diverso il discorso ...

Covid, al Billionaire di Briatore trovati altri 52 dipendenti positivi

Ci sono altri 52 casi di positività al Covid-19 tra il personale del Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore. L’esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dal laborat ...

