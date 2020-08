Ballando con le Stelle: due concorrenti sono positivi al Covid – VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) La lavorazione di Ballando Con Le Stelle era cominciata ma ha subito una brutta battuta d’arresto: trovati positivi al Coronavirus due ballerini, studi chiusi. La produzione del principale show di intrattenimento di Rai Uno era già cominciata. Le prove dei ballerini e soprattutto l’allenamento a cui si devono sottoporre i concorrenti avevano già avuto inizio. Purtroppo i dubbi in … L'articolo Ballando con le Stelle: due concorrenti sono positivi al Covid – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

carmenmirandaib : RT @Giangiology: Se salta Ballando Con Le Stelle: - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, Samuel Peron positivo al Covid-19, prove fermate - EmeParonzini : @_realmiche No, la famosa correlazione tra fare pagliacciate quando scopri di avere il covid in casa come prima rea… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE, DUE CASI DI POSITIVITA' AL COVID-19 NEL CAST? - Debina87 : RT @screnni: Aspettavo notizie certe ma mi avete bombardata di messaggi (miei piccoli stalker) È vero, Samuel Peron e Rosalinda Celentano… -