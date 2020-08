Una Vita spoiler 25 agosto 2020: Cinta divisa tra Emilio e Rafael (Di lunedì 24 agosto 2020) Vediamo insieme le anticipazioni di Una Vita della puntata in onda martedì 25 agosto 2020 su Canale 5. Acacias è subbuglio per via della truffa ordita da Alfredo e Genoveva, che hanno costretto i vicini a investire tutti i loro risparmi nel Banco americano. Gli unici a sospettare sono Felipe e Ramon e per tale ragione la Salmeron ha fatto in modo che il Palacios avesse un incidente in macchina, finendo in ospedale. Per fortuna non ha riportato gravi ferite, ma Genoveva di certo non mollerà la presa. Nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 inoltre, Genoveva ha organizzato un’altra delle sue macchinazioni per distruggere Rosina e Liberto. La Salmeron ha sedotto il giovane sposo di Rosina, che ha ceduto alla tentazione. Ursula è stata incaricata di fare in modo che Casilda scoprisse ... Leggi su kontrokultura

Miralem_Pjanic : Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente p… - Pontifex_it : Nel #VangeloDiOggi, sentiamo rivolta a ciascuno di noi la domanda di Gesù: “E voi, chi dite che io sia?”. Si tratta… - CarloCalenda : No per me non e’ normale che delle persone citino il sottoscritto, europarlamentare del gruppo SeD, Ministro di gov… - Ciro24048473 : @paola_demicheli Donna vanno bene i terremotati... Ma un post di vicinanza alla famiglia ed alla bambina violentata… - GiacomoMarcella : RT @Luca_15_5: ????E' una richiesta d'aiuto DISPERATA da un paese della Campania, dove questi due cani sono stati bastonati perche' in cerca… -