Ufficiale: Cetin dalla Roma al Verona in prestito (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma - La Roma ha ceduto Mert Cetin all'Hellas Verona. Il turco si trasferisce in prestito per una stagione con diritto di opzione e contro-opzione. "Nato ad Ankara il 1° gennaio 1997 - si legge sul ... Leggi su corrieredellosport

teladoiotokyo : AS Roma - Mert Cetin ceduto in prestito al Verona (Comunicato Ufficiale): La nota ufficiale dell'AS Roma...… - sportli26181512 : Ufficiale: Cetin dalla Roma al Verona in prestito: Il difensore turco lo scorso anno ha collezionato sei presenze c… - monaco1927 : Ufficiale: #Cetin in prestito di riscatto al Verona. La Roma ha la possibilità di controriscatto. - TuttoASRoma : AS ROMA Ufficiale, Cetin ceduto in prestito al Verona (C.U.) - kupaleon : RT @DiMarzio: #Verona, ecco #Cetin dalla #AsRoma -