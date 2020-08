Titoli del settore farmaceutico in rialzo (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Le notizie del fine settimana sui vaccini contro il coronavirus sono ancora in primo piano e contribuiscono ad alimentare l’appeal sui Titoli del comparto farmaceutico. LaFDA ha autorizzato una terapia contro il Covid che usa il plasma di pazienti guariti, mentre l’amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di velocizzare il vaccino sperimentale contro la pandemia sviluppato dalla società Astrazeneca. Il titolo della società corre sulla piazza di Londra con un balzo di oltre 3 punti percentuali. Buona performance anche per la spagnola Grifols (+3,48%) uno dei principali produttori mondiali di trattamenti a base di plasma umano. A Piazza Affari denaro su DiaSorin +1,53% e Recordati +2,19%. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Titoli del Titoli del settore farmaceutico in rialzo Teleborsa Troppi avventori senza mascherina, chiusa l' Ostaria da Cleve di Paluzza

L’intervento pochi minuti dopo le 3 della notte tra sabato 22 e domenica 22 agosto. I militari dell’Arma, che già nei giorni scorsi avevano sensibilizzato il titolare del locale di via Pal Piccolo al ...

“Tenet”. L’ultimo trailer del film di Christopher Nolan sulle note dell’inedito “The Plan” di Travis Scott

Warner Bros. ha diffuso in streaming il trailer finale di Tenet, l’atteso film scritto e diretto da Christopher Nolan, definito da Robert Pattinson – tra i protagonisti del cast insieme a John David W ...

