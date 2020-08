Tamponi vietati nelle strutture private. Ruggieri: siamo nel Lazio o a Cuba? (Di lunedì 24 agosto 2020) "Incredibile che nel Lazio non si possa fare, per opposizione ideologica, il tampone presso eccellenti strutture private". Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, in una nota. "Roba da bolscevichi trinariciuti che gridano al business causando solo le ennesime difficoltà ai cittadini più tartassati d'Italia, che volentieri si pagherebbero un tampone, facendo un favore a tutta la collettività. Credevo di vivere nella capitale di uno Stato occidentale, non nella Cuba di Fidel Castro", conclude Ruggieri. Leggi su iltempo

"Incredibile che nel Lazio non si possa fare, per opposizione ideologica, il tampone presso eccellenti strutture private". Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, in una nota. "Roba da bolscev ...

