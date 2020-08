Roma, da Dzeko a Mandzukic: gli scenari per l’attacco (Di lunedì 24 agosto 2020) Con il passaggio di proprietà ormai avvenuto da una settimana, comincia a muoversi il mercato della nuova Roma di Friedkin. Nell’incontro a Londra col confermato CEO Fienga, è emersa l’incedibilità assoluta di Zaniolo e Pellegrini mentre è apparsa più sfumata la posizione di Dzeko. Legato ai giallorossi da un contratto fino al 2022 da 7.5 milioni di euro bonus inclusi, il notevole peso a bilancio e la carta d’identità non più verdissima potrebbero spingere la Roma a fare scelte diverse. Il bosniaco interessa tantissimo alla nuova Juve di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano lo vede come perfetta spalla di Cristiano Ronaldo e farà di tutto per assicurarselo entro il 5 ottobre, giorno di chiusura del mercato estivo. Ma quale sostituto per la Roma? ... Leggi su sport.periodicodaily

Gazzetta_it : L’agenda di #Fienga il futuro di #Dzeko, la fiducia a #Fonseca e #Zaniolo da star #Roma - MarioGiunta : Juventus, Pirlo vuole Dzeko, ma per la Roma è incedibile. ???? @SkySport #juventus #roma - Vink901 : @N7Esse Giusto, ?? Dzeko è un fenomeno, ed è giusto che se lo goda la Roma. Noi avremmo dubito puntarci un paio di anni fa. - lupone47 : @RobMaida Lewandowski è un centravanti classico se gli dai l’opportunità lui la palla la mette dentro sempre! Dzeko… - Vink901 : RT @Vink901: Tra #Dzeko e #Suarez prendo sempre l'uruguaiano cannibale. Se poi pensi che la Roma vuole 15 M per un 34 enne la scelta è anco… -