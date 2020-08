Referendum, il fronte del sì trema "C'è uno spostamento verso il no" (Di lunedì 24 agosto 2020) Scatta l'allarme tra i sostenitori del sì al Referendum costituzionale del 20-21 settembre per confermare la riduzione del taglio dei parlamentari. Fino a pochi giorni fa il trionfo dei favorevoli al taglio tanto caro ai grillini sembrava scontato, anche alla luce di quanto emerso... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

pietroraffa : Di Maio dice che il 'No' al referendum sul taglio dei parlamentari è promosso 'da un fronte interno alla politica,… - Affaritaliani : Referendum, il fronte del sì trema. 'C'è uno spostamento verso il no' - Linkiesta : Il Comitato Democratici per il No ha annunciato che porterà di fronte alla commissione nazionale di garanzia la que… - enzono16 : RT @CesareSacchetti: Di Maio:'con meno parlamentari la qualità delle leggi si innalzerà.' Se i deputati che vengono tagliati sono quelli de… - Affaritaliani : Referendum, il fronte del sì trema 'C'è uno spostamento verso il no' -