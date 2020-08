Paolo Berizzi si scusa per il suo tweet su Verona (Di lunedì 24 agosto 2020) Si chiude con le scuse Paolo Berizzi la polemica social del giorno, dopo che il cronista di Repubblica aveva scritto un tweet in cui commentava le immagini del nubifragio che ha colpito Verona nella giornata di ieri. Il testo del tweet, adesso rimosso dai social network, era: «Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma». LEGGI ANCHE > Perché il post del giornalista Paolo Berizzi su Verona e il karma sta facendo discutere Scuse Paolo ... Leggi su giornalettismo

