Novità nella scuola: un help desk per la ripresa (Di lunedì 24 agosto 2020) Una novità nella scuola è la creazione di un help desk. Ma andiamo per ordine. È chiaro che la scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre. Lo ribadisce il Ministero dell’Istruzione ricordando che già dal primo settembre gli Istituti saranno impegnati nel recupero degli apprendimenti. Il Ministero sottolinea che in questi mesi ha … Leggi su periodicodaily

neveitalia : Elan per i suoi 75 anni si fa un regalo davvero importante, anzi due! Scopriteli nella presentazione allo scorso… - Tarallucci_Vino : RT @giuslit: Cosa accade quando fermi (cosa senza precedenti nella storia moderna) un modello economico disfunzionale (eurozona in primis)?… - napolipiucom : #napoli Milik alla #Juventus, il Napoli chiede Cuadrado: la risposta di Pirlo: Novità nella… - rosanna_357 : RT @giuslit: Cosa accade quando fermi (cosa senza precedenti nella storia moderna) un modello economico disfunzionale (eurozona in primis)?… - LuigiCardamone2 : RT @giuslit: Cosa accade quando fermi (cosa senza precedenti nella storia moderna) un modello economico disfunzionale (eurozona in primis)?… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità nella Sabrina Beccalli, continuano le ricerche: «Il corpo non si trova nella cisterna» Corriere della Sera