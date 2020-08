Mika annuncia un concerto benefico streaming per aiutare la sua Beirut (Di lunedì 24 agosto 2020) Si chiama I Love Beirut ed è il concerto di beneficenza su YouTube di Mika che si terrà sabato 19 settembre – trasmesso in live streaming su quattro fusi. I biglietti, disponibili su Ticketmaster, sono acquistabili da oggi 24 agosto. Mika, un talento da showman sfoglia la gallery Su GoFundMe è nata contestualmente una campagna di raccolta fondi: tutti potranno donare alla causa e il ricavato servirà a sostenere Croce Rossa Libano e Save the Children Libano, due organizzazioni che stanno ... Leggi su iodonna

