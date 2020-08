Migranti: a Trapani in corso sbarco da nave quarantena ++ (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - Trapani, 24 AGO - Sono in corso a Trapani, le operazioni di sbarco dalla nave quarantena "Azzurra". I 602 ospiti sono risultati tutti negativi al tampone. Si procederà adesso alla loro ... Leggi su corrieredellosport

Al centro della contesa c’è l’ordinanza per lo sgombero degli hotspot presenti in Sicilia. Nello Musumeci punta sulle motivazioni di ordine sanitario, il ministro Lamorgese ribatte: “La competenza è d ...

Migranti sbarcano a Trapani dopo la quarantena, continuano gli attacchi e i sostegni a Musumeci

Hanno fatto sbarcare i migranti in quarantena al Porto di Trapani sulla GNV Azzurra, nave affittata dal Governo nazionale per prelevare da Lampedusa un gruppo di migranti sbarcati nelle nostre coste.

