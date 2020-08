L’acqua rigeneratrice allo Sponz Fest (Di martedì 25 agosto 2020) È l’acqua, come elemento di rinascita, rigenerazione, purificazione, il tema di Sponz acQuà!, ottava edizione dello Sponz Fest, il Festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, che riparte da oggi al 30 agosto non solo in Alta Irpiania, ma anche verso il mare sconfinando oltre provincia. Oltre a Calitri, cuore storico dello Sponz, le località interessate saranno Caposele e Torella dei Lombardi in provincia di Avellino, quest’ultima sorgente dell’Ofanto e terra d’origine di Sergio Leone; Paestum, Eboli, Serre, Valva e … Continua L'articolo L’acqua rigeneratrice allo Sponz Fest proviene da il maniFesto. Leggi su ilmanifesto

