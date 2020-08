La monumentale vita di Arrigo Levi (Di lunedì 24 agosto 2020) «Kol od balevav penima/ Nefesh Yehudi homiya,/ Ulfa’atei mizrach kadima/ Ayin l’Tziyon tzofiya»… Pare che in ospedale quando ha sentito arrivare la fine Arrigo Levi abbia intonato l’inno israeliano. Quella Hatikvà che appunto prima di sfidare la morte in battaglia aveva dovuto già cantare da giovane, quando aveva combattuto per l’indipendenza di Israele, e la cui musica, attraverso la Moldava di Bedřich Smetana, deriva in effetti da un’antica melodia della sua Emilia. Ha poi aggiunto una filastrocca modenese della sua infanzia, ed ha chiesto di tornare a morire nella sua casa romana. L’uomo che ha definito il giornalismo «il mestiere di capire» era nato il 17 luglio del 1926 a Modena, da una famiglia ebraica che era radicata in profondità nella ... Leggi su linkiesta

Soldato, consigliere di due presidenti della Repubblica, presentatore tv, il giornalista modenese, è stato uno dei più grandi personaggi dell’Italia del 900. A lui dobbiamo moltissimi libri e soprattu ...

