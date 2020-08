Inter, incontro Conte-Zhang senza Marotta: non filtra ottimismo (Di lunedì 24 agosto 2020) Il futuro di Antonio Conte è sempre più in bilico in casa nerazzurra. Il tecnico incontrerà il presidente Steven Zhang, ma senza la presenza di Beppe Marotta e Piero Ausilio secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, nonché giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio. Conte chiederà investimenti alla società, non filtra ottimismo riguardo ad un accordo per proseguire assieme. Da quanto trapela, in caso di addio ci sarà una risoluzione, ma il tecnico salentino non straccerà il contratto: ci sarà una infatti una sorta di transazione da definire. Leggi su sportface

DiMarzio : #Inter, ore di attesa in vista del faccia a faccia tra Conte e Zhang di domani - Sport_Mediaset : #Inter-#Conte, poche ore all'incontro decisivo: possibile già in serata. L'addio del tecnico non è scontato.… - DiMarzio : L'allenatore dell'#Inter incontrerà martedì la dirigenza: dal faccia a faccia si deciderà il suo futuro - marcuzzo27 : RT @DiMarzio: #Inter, ore di attesa in vista del faccia a faccia tra Conte e Zhang di domani - manuhellt : RT @DiMarzio: #Inter, ore di attesa in vista del faccia a faccia tra Conte e Zhang di domani -