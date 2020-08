Il taglio dei parlamentari è una riforma che rinforza il legame con i cittadini (Di lunedì 24 agosto 2020) Troppe volte in passato le riforme costituzionali proposte dai vari partiti sono state pacchetti di tante misure che messe insieme stravolgevano la Costituzione e il nostro ordinamento, intervenendo in modo confuso su varie parti dell’architettura istituzionale. In mezzo a quelle macro riforme difficilmente comprensibili per i cittadini, qualcuno aveva inserito anche un timido taglio dei parlamentari. Ma non è un caso che non siano mai arrivate all’approvazione definitiva: o si sono arenate in Parlamento o sono stati i cittadini a dire NO a cambiamenti pasticciati e a volte pericolosi. L’ultima volta fu la nostra vittoria nel referendum del 2016. In questa legislatura la musica è cambiata, è stato fatto un lavoro a marchio 5 Stelle: abbiamo proposto e esaminato singole riforme ... Leggi su ilblogdellestelle

