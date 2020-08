Il Fisco tra etica, sostenibilità e quarto settore (Di lunedì 24 agosto 2020) Siamo tutti attivamente impegnati a riflettere su come sarà o, meglio, dovrà essere il nostro futuro. Alterniamo tra posizioni che non ritengono che ci siano rilevanti cambiamenti e chi, di converso, si aspetta un futuro diverso.In questo contesto, pochi giorni or sono, 14 top manager di grandi imprese multinazionali (di cui, purtroppo, neanche uno italiano) hanno firmato una lettera aperta nella quale ipotizzano una collaborazione intersettoriale tra impresa, finanza, terzo settore e Stato al fine di valorizzare l’impatto sociale delle attività imprenditoriali.Il c.d. “quarto settore”, come i 14 manager chiamano questa nuova forma di cooperazione, dovrà eliminare le barriere strutturali all’eguaglianza e alla trasparenza e dare importanza agli scopi sociali; l’idea è di ... Leggi su huffingtonpost

DanieleBerghino : @GabrieleIuvina1 Guarda che differenze nei calcoli tra IMU ed ICI a parità d’immobile: - BettyM64 : COME SI UCCIDE UNA NAZIONE, L'ITALIA ?????? TRA: AVANZO PRIMARIO, PAREGGIO DI BILANCIO FISCAL COMPACT ... ?????? Fisc… - L_Economia : C’erano molte aspettative per il cosiddetto decreto di agosto che avrebbe dovuto dare un nuovo impulso alla ripresa… - CstudiSances : ??Ripartenza del #Fisco dopo la pausa estiva???? Dobbiamo insistere a chiedere un REALE confronto tra Fisco e contribu… - DGC49740861 : @Lichtung5 @confundustria Tra poco oltre al fisco anche il fisico non sarà più un problema! ?? FIRMA ANCHE TU PER LA… -