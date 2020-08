Google Pixel 5, ecco le prime foto e la scheda tecnica (Di lunedì 24 agosto 2020) (foto: 9to5Google)Pixel 5 è apparso in una foto (poi subito cancellata) assieme al fratello minore Pixel 4a 5G, confermando tutte le anticipazioni sul design del top di gamma di Google atteso per l’autunno. Non è ancora chiaro se e quando arriverà in Italia, ma è verosimile che anche il nostro paese – prima o dopo – sarà coinvolto dall’uscita della nuova ammiraglia della quale ormai si sa praticamente tutto. La telenovela dei nuovi Pixel non si è conclusa con l’ufficializzazione di Pixel 4a (qui la nostra recensione) perché rimangono ancora in sospeso la versione dotata di modulo 5G e il top di gamma Pixel 5 che sono stati soltanto menzionati durante ... Leggi su wired

infoitscienza : I nuovi Pixel Buds di Google sono ora disponibili in tutte e quattro le colorazioni - infoitscienza : Google Pixel Buds: ecco le novità introdotte dall’ultimo aggiornamento - cellicom : Ok Google, prendi per mano Android e dacci i Pixel che vogliamo - cellicom : Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G senza più segreti: specifiche complete e render leak - NewsDigitali : Google Pixel 5 e 4a: trapelano le schede tecniche dei due device - -