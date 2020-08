Gabriel Arsenal, visite mediche ok: a breve la firma sul contratto (Di lunedì 24 agosto 2020) Gabriel Arsenal: il difensore del Lille ha sostenuto le visite mediche con i Gunners. Manca solamente la firma sul contratto L’Arsenal è a un passo da Gabriel Magalhaes. Il difensore del Lille ha concluso le visite mediche e si appresta a firmare il nuovo contratto con i Gunners. Come riportato da Sky Sport, l’operazione si è chiusa sulla base di 26 milioni di euro più 4 di bonus. Gabriel firmerà un quinquennale fino al 2025 a 2 milioni di euro a salire. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

