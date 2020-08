Fratello di suicida,lo tormentava futuro (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - FIRENZE, 24 AGO - "Il problema non era pagare i debiti perché quando uno fa un investimento e cerca di ampliare l'azienda e di stare meglio non è questo il problema. Il problema è l'incertezza ... Leggi su corrieredellosport

infoitinterno : Crisi post Covid, ristoratore suicida, il fratello: 'L'incertezza lo aveva reso fragile' - infoitinterno : Ristoratore suicida, il fratello: 'Fragile per incertezza futuro e timore altro lockdown' - infoitinterno : Firenze, ristoratore suicida. Il fratello a Italia 7: 'Lo impauriva il futuro' -

Ultime Notizie dalla rete : Fratello suicida

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - "Il problema non era pagare i debiti perché quando uno fa un investimento e cerca di ampliare l'azienda e di stare meglio non è questo il problema. Il problema è l'incertezz ...Una ragazza di 20 anni era salita sul tetto della propria abitazione, a Giardini Naxos, minacciando di lanciarsi nel vuoto GIARDINI – Tensioni in famiglia, una lite e un tentativo di suicidio. Sventat ...