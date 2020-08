Dzeko Juventus, Paratici sorride: un ex bianconero può sbloccare l’affare (Di lunedì 24 agosto 2020) Dzeko Juventus – La Juventus adesso cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. Priorità all’attacco dove sarebbe stato adocchiato Edin Dzeko della Roma come rinforzo. Trattativa al momento complicata ma un ipotetico arrivo di un ex bianconero all’Olimpico può sbloccare l’affare. Dzeko Juventus, Mandzukic può sbloccare l’affare Secondo quanto riferito da Tuttosport, in casa giallorossa oltre alla candidatura di Milik è spuntata quella di Mandzukic, conveniente per diverse ragioni. Innanzitutto dal punto di vista economico: il croato arriverebbe a zero e percepirebbe uno stipendio meno succoso rispetto a quello di Dzeko. Leggi anche: Coman ... Leggi su juvedipendenza

