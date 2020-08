DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 25 agosto: Can e Fabbri si aggrediscono per colpa di Aylin (Di lunedì 24 agosto 2020) Cinquantesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione dello sceneggiato turco DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultimo, in onda dallo scorso giugno nel pomeriggio di Canale 5 sta riscuotendo un grande successo a livello di pubblico. La serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir è davvero una macchina d’ascolti. Gli spoiler del prossimo appuntamento rivelano che Can sarà sempre più geloso di Sanem e il signor Enzo Fabbri. Per tale ragione quest’ultimo avrà uno scontro col fotografo. Nel frattempo Mevkibe si candiderà come presidentessa del suo quartiere e Alyn agirà alle spalle del Divit e la Aydin. Can geloso di sanem ed Enzo Fabbri Le anticipazioni della 50esimo ... Leggi su kontrokultura

