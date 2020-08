Covid: tampone pericoloso per la salute. Ma è una fake news (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel web negli ultimi giorni ha iniziato a circolare un’altra, pericolosa, fake news. Riguarda la presunta pericolosità del tampone anti Covid, giudicato “dannoso” per la salute. Niente di vero. Uno degli “effetti collaterali” del web è che tutti possono avere non solo ampia libertà di parola, ma che tutti potenzialmente possono mettere in circolazione notizie false, bufale e informazioni infondate al solo scopo di creare caos, confusione e incertezza (almeno tra coloro che non verificano le fonti e le notizie stesse). L’ultima fake news che ha per argomento principale il Covid è quella che parla della pericolosità del tampone, giudicato “dannoso e ... Leggi su bloglive

