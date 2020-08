Covid, 953 nuovi casi e 4 morti "Possibile contagiarsi più volte" (Di lunedì 24 agosto 2020) Torna a piegare verso il basso, dopo diversi giorni di aumento, la curva epidemica in Italia: oggi 953 casi, di nuovo sotto quota mille dopo due giorni (ieri erano 1.210). Pesa come sempre l'"effetto weekend", con il conseguente calo dei tamponi: Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Sono in calo oggi i nuovi casi di coronavirus, 953 sui 1210 di ieri, come certifica il bollettino del ministero della salute. Diminuiscono anche i morti 4 oggi, (ieri erano stati sette) e 192 guariti.