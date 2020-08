Coronavirus nel Lazio, 2.027 le persone positive. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di lunedì 24 agosto 2020) ‘Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24h. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. Tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre. Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza è l’obiettivo Comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta’ – commenta l’assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: in India superati i tre milioni di casi, negli Usa morte altre 450 persone la Repubblica Covid in Campania, morto un anziano: positivi moglie e figlio. Negli ultimi giorni impennata di contagi

Un morto per il Coronaviurs in Campania. Lutto a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, per la scomparsa di un anziano affetto dal Covid-19 che, però, aveva già una malattia oncologica pregres ...

